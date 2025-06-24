يارب.. إمام عاشور يدعم الأهلي في مباراته أمام بورتو البرتغالي

حرص إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، على دعم فريقه قبل مواجهة بورتو البرتغالي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وشارك إمام عاشور ستوري عبر حسابه على انستجرام، للفريق داعيا بالتوفيق قائلًا: “يارب”.

فرصة أخيرة لحجز بطاقة التأهل

يدخل النادي الأهلي، مباراة بورتو وهو في المركز الرابع بالمجموعة، بنقطة واحدة فقط، وبفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي ترتيب المجموعة بـ4 نقاط لكل منهما.

الأهلي مطالب بالفوز ولا بديل عنه، إلى جانب انتظار تعثر إنتر ميامي أمام بالميراس، حتى يتمكن المارد الأحمر من حجز بطاقة العبور، من خلال التفوق على الفريق الأمريكي بفارق الأهداف.