إعلام إيراني: الضربة الأخيرة استهدفت مقرا لجيش الاحتلال في بئر السبع

كشف إعلام إيراني أن الضربة الأخيرة استهدفت المقر الرئيسي لجيش الاحتلال في بئر السبع، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وفي تصعيد جديد للتوتر بين طهران وواشنطن، أعلنت إيران تنفيذ ضربة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الأمريكية في قطر، في خطوة وصفت بأنها رد مباشر على الهجمات الأمريكية الأخيرة التي طالت منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية.

الضربة أثارت قلقًا واسعًا، خاصة مع حساسية موقع القاعدة وقربها من مصالح أمريكية وخليجية، فيما تساءل الكثير عما إذا كانت هذه الضربة تمهيدًا لتصعيد أوسع، أم أنها مجرد رسالة رمزية لحفظ ماء الوجه الإيراني.