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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

الدرهم الاماراتي
الدرهم الاماراتي
ولاء عبد الكريم

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 حالة من الاستقرار في غالبية البنوك الرسمية وسط هدوء نسبي في سوق النقد الأجنبي وتوافر المعروض من العملة الإماراتية في الجهاز المصرفي المصري.

تأتي هذه التحركات في ظل استقرار نسبي في أسواق العملات العالمية إلى جانب ثبات مستويات الطلب على الدرهم محليًا سواء من الشركات أو الأفراد.

وفيما يلي أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في 10 بنوك رسمية في مصر وفقًا لآخر تحديث.

البنك المركزي المصري
الشراء 13.78 جنيه
البيع 13.82 جنيه

البنك الأهلي المصري
الشراء 13.76 جنيه
البيع 13.81 جنيه

بنك مصر
الشراء 13.76 جنيه
البيع 13.81 جنيه

بنك الإسكندرية
الشراء 13.76 جنيه
البيع 13.81 جنيه

بنك QNB الأهلي
الشراء 13.77 جنيه
البيع 13.82 جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي
الشراء 13.79 جنيه
البيع 13.82 جنيه

بنك كريدي أجريكول
الشراء 13.71 جنيه
البيع 13.85 جنيه

البنك العربي الأفريقي الدولي
الشراء 13.71 جنيه
البيع 13.81 جنيه

بنك فيصل الإسلامي
الشراء 13.76 جنيه
البيع 13.80 جنيه

بنك البركة
الشراء 13.76 جنيه
البيع 13.80 جنيه


ويعكس هذا التوازن بين أسعار الشراء والبيع ثقة المؤسسات المصرفية في استقرار السوق إلى جانب وجود احتياطي جيد من الدرهم الإماراتي بما يغطي احتياجات العملاء في الوقت الحالي.

كما أكد مسؤولون مصرفيون أن استمرار استقرار أسعار العملة الإماراتية في البنوك يعكس قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الطلب المتزايد خلال المواسم المرتبطة بالسفر والتجارة مع دول الخليج.

ويتوقع محللون أن تستمر هذه الحالة من التوازن خلال الأيام المقبلة ما لم تحدث تطورات مفاجئة في السوق الإقليمي أو تحولات كبيرة في السياسات النقدية لدولة الإمارات أو الأسواق الدولية.

ويشير متابعون إلى أن الأسعار الحالية تعتبر ضمن المعدلات الطبيعية حيث تفضل شرائح واسعة من المسافرين والتجار والمستوردين متابعة السعر يوميًا للاستفادة من فروق الأسعار بين البنوك المختلفة.

ويظل البنك المركزي المصري حريصًا على ضبط سوق الصرف من خلال سياسات مرنة تضمن استقرار سعر الصرف وتوفر السيولة اللازمة للعملات الأجنبية دون التأثير على السوق المحلي.

الدرهم الإماراتي الجنيه المصري النقد الأجنبي العملة الإماراتية الجهاز المصرفي المصري

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