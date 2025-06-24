أشرف العربي: الابتكار قضية محورية تعتمد على زيادة الإنفاق في البحث العلمي

قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن المؤتمر الدولي السنوي للمعهد يهدف إلى مناقشة قضية الابتكار والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أنها تمثل أحد أبرز أهداف الشراكات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الشراكة مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا.

وأشار العربي، خلال كلمته في المؤتمر، إلى أن الابتكار يمثل قضية محورية تعتمد على زيادة الإنفاق في مجال البحث العلمي، وتوفير بيئة مواتية للابتكار بشكل مستدام، مؤكداً أن ذلك يعد أساساً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

كما أوضح أن الابتكار بات يشكل قيمة متعاظمة في الاقتصاد، وهي الرسالة التي تتبناها الدولة من أجل دعم الابتكار بشكل مستمر، لافتاً إلى أن المشاركات الدولية تهدف إلى تطوير جميع آليات الابتكار والتنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان " الابتكار والتنمية المستدامة" بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا، ويقام المؤتمر على مدار يومي٢٤_ ٢٥ يونيو الجاري بالقاهرة.

جاء ذلك بمشاركة معالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، وحضور نخبة رفيعة المستوى من متخذي القرار وصانعي السياسات، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي