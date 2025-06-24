انطلاق تصوير مسلسل"ورد و شوكولاتة".. تعرف على أبطاله

أعلن تطبيق "يانجو بلاي"، عن انطلاق تصوير أحدث أعماله الأصلية "ورد وشوكولاتة"، في تعاون درامي مع "العدل جروب".

يأتي هذا المسلسل ضمن استراتيجية التطبيق لتقديم محتوى عربي عالي الجودة يُلبي تطلعات الجمهور في المنطقة.

يُشارك في بطولة العمل محمد فراج و زينة، إلى جانب نخبة من ألمع النجوم. في عمل يُتوقع أن يقدم تجربة درامية مشوقة ومؤثرة. المسلسل من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل.

يستوحي مسلسل "ورد وشوكولاتة" قصته من أحداث حقيقية قلبت الرأي العام في مصر، مما يضيف عمقًا ومصداقية للعمل الدرامي.

يُعد "ورد وشوكولاتة" إضافة قوية إلى قائمة الأعمال الأصلية التي تطورها "يانغو بلاي" ومن المقرر عرض المسلسل عبر التطبيق في الربع الأخير من عام 2025.