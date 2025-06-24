الغرف السياحية: 80% زيادة في دخل القطاع بـ 2024 - 2025

قال حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن القطاع السياحي حقق ارتفاع في مؤشرات الدخل السياحي من ٧٠ % إلي ٨٠% مقارنة بالعام الماضي.

جاء ذلك في كلمة له بمؤتمر صحفي منعقد الان، عقب انتهاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، بحضور يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار.اوضح رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن ملف التدريب يأتي على قائمة إهتمامنا حيث عقدنا بروتوكول تعاون مع بعض كليات السياحة والفنادق لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية.

لفت رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ان الدكتور مصطفى مدبولي أكثر رئيس وزراء بذل مجهود وأعطى من وقته للقطاع السياحي، لدعمه ودعم العاملين به.