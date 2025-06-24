الرئيس الإماراتي يرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الثلاثاء لمناقشة الأوضاع بالمنطقة عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل،وإيران.

ورحب الرئيس الإماراتي بنجاح الجهود التي تؤدي لإنجاح مسارات السلام في المنطقة بينما ثمن الرئيس الإيراني بزشكيان الموقف الإماراتي الذي أدان الاعتداء الإسرائيلي ضد إيران.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط توترا كبيرا نتيجة قيام إسرائيل بمهاجمة إيران بشكل مفاجئ خلال سير المحادثات النووية بين إيران وأمريكا واستهدفت إسرائيل منشآة نطنز النووية الإيرانية،واغتالت علماء نوويين إيرانيين،والعديد من القيادات العسكرية الإيرانية لترد طهران على الاعتداء الإسرائيلي عقب إخطار مجلس الأمن وسط إدانات عربية،ودولية لإنتهاك إسرائيل للقانون الدولي،واستمر الطرفان في تبادل الضربات لمدة 12 يوما حتى وقف إطلاق النار بواسطة الرئيس الأمريكي ترامب بتفعيل هدنة بين الطرفين.