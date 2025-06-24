أستاذ علوم سياسية: البرنامج النووي الإيراني قد تم تأخيره

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إيران وإسرائيل كان بينهم مواجهة أستمرت أكثر من 10 أيام ماضية، ونتيجتها كانت ليست مباراة ذات حصيلة صفرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن كل طرف من الأطراف يشعر أنه حقق شئ من الإنتصار يرضيه، وفى نفس الوقت تحمل خسائر معينة، حيث أن إسرائيل لأول مرة تعرضت لخسائر وضربات تهددها بهذه الكيفية فى الداخل الإسرائيلي.

وتابع أنه على الجانب الأخر حققت إسرائيل مكسب، وهو تجريد إيران إلى حد كبير من قوتها النووية، وهذا كان أحد أهدافها لإحتكار القوي النووية فى الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تم تأخيره، وربما لسنوات قادمة، ولكن من جانب أخر إيران لديها القوات البشرية والعلمية والفكرية التي تستطيع بها إرجاعه ولكنه يستغرق وقت.