سكرتير عام البحر الأحمر يبحث آليات متابعة وتحصيل رسوم النظافة

عقد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا مع مدن الغردقة، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، لمتابعة موقف تحصيل رسوم النظافة بجميع أنحاء المحافظة، وذلك بحضور اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، واللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأكد سكرتير عام المحافظة في بداية الاجتماع على أهمية ضبط آلية التحصيل بشكل دوري ودقيق، مشددًا على إلزام شركة الكهرباء بتقديم بيان تفصيلي بعدد العدادات في كل مدينة، إلى جانب تكليف الوحدات المحلية بحصر شامل لعدد الوحدات الحكومية بأنواعها (إداري – اقتصادي – اجتماعي) وتحديث تلك البيانات بشكل مستمر.

ووجه بضرورة إدراج الوحدات السكنية المغلقة ضمن قاعدة البيانات، على أن يتم تحصيل رسوم النظافة عنها عن السنة كاملة، وعدم استثناء أي وحدة مهما كانت طبيعتها. وشدد على أهمية شمول الفنادق والمنشآت السياحية ضمن الحصر، وتقديم بيان دوري بالمبالغ المتحصلة منها.

وطالب كمال سليمان شركة الكهرباء بسرعة موافاة المحافظة بإجمالي ما تم تحصيله من رسوم النظافة، وما تم سداده فعليًا للوحدات المحلية، لإجراء المطابقة الدقيقة وتحديد الفروقات إن وجدت، مؤكدًا على إعداد تقرير شهري موحد يتم تقديمه في الأسبوع الأول من كل شهر، متضمنًا خطاب أمر الدفع لكل مدينة بقيمة متحصلات الشهر.

كما كلّف إدارة المخلفات الصلبة بمتابعة هذا الملف بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ووجه بضرورة حسم أي اختلاف أو تضارب في البيانات بين شركة الكهرباء والمدن، على أن يتم العرض الفوري على السكرتير العام في حالة وجود اى اختلافات.

وفي خطوة عملية، وجه بعقد جلسة مطابقة بين المدن وشركة الكهرباء خلال 48 ساعة من تاريخ الاجتماع، لمراجعة ما تم تحصيله فعليًا في الفترة من 1 يوليو حتى 22 يونيو الجاري، وذلك كمرحلة أولى، على أن تشمل المرحلة الثانية إعداد حصر شامل ودقيق بعدد العدادات في كل مدينة خلال أسبوع من تاريخه.

وشدد سكرتير عام المحافظة على أهمية التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق شفافية في التحصيل، بما ينعكس على تحسين مستوى خدمات النظافة في مختلف مدن وقرى البحر الأحمر.