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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: هناك لاعبون بالأهلي فكروا في نفسهم فقط بالمونديال.. وهؤلاء يستحقون الإشادة

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

أكد الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه بلس 90، أن هناك بعض اللاعبين فكروا في أنفسهم أكثر من النادي الأهلي، وكانوا يحاولون تسجيل الأهداف، وهذا الموضوع لن يمر مرور الكرام، منها ركلة الجزاء في انتر ميامي، وبعض الفرص الضائعة في الـ3 مباريات، بالإضافة إلى أن هناك لاعبين يتفقدون لرتم المباريات.

وأشاد بمستوى محمد علي بن رمضان، بعد الأداء الجيد الذي قدمه مع الأهلي في كأس العالم للأندية، قائلا: لاعب ملتزم ولم ينشغل مطلقا بالسوشيال ميديا، ومنذ الاعلان عن ضمه لم ينشر أي صورة أو بوست عبر حسابه على انستجرام. رغم أن كل لاعبي الفريق نشروا العديد من الصور على مدار الفترة الاخيرة، بينما بعض اللاعبين كانوا يتعمدون استلام الكرة وهم قريبين من ميسي لالتقاط الصور.

وأضاف: زيزو لم يكن جاهزًا بنسبة كبيرة، لكنه كان له دور كبير في الملعب، واستطاع الحصول على ركلتي جزاء، فماذا عندما يكتمل لياقته البدنية والفنية.. والأهلي ضم لاعباً بقيمة جيدة بدون أي تكاليف مالية لناديه، وسيكون مكسباً للفريق.

وواصل: يجب الإشادة أيضا بمستوى أليو ديانج الذي شارك مع الأهلي وهو ما يؤكد أن كولر كان تقييمه خاطئًا بالنسبة للاعب، والمدرب السويسري كان يريد بيعه، ولكن إدارة النادي رفضت، اللاعب المالي قدم مستوى مميزًا للغاية خلال مواجهة الأمس أمام بورتو، وهو لاعب لا غنى عنه، بالتأكيد كان هناك أمر خاطئ بالنسبة له.

وأشار إلى أن وسام أبوعلي لن يرحل عن الأهلي إلا بمقابل مالي يتخطى الـ8 إلى 10 ملايين دولار، وهناك اهتمام من بعض الأندية، لكن لا توجد عروض رسمية حتى الآن وصلت للأهلي.

وشدد على أن هناك بعض اللاعبين ظهروا بشكل جيد خلال منافسات البطولة مثل ياسر إبراهيم وكوكا الذي لم يشارك في مركزه، بينما محمود حسن تريزيجيه ليس في حالته الفنية الجيدة.

وختم: أفشة يمر بمرحلة عدم اتزان واضحة مؤخرًا، وتحدث عن تأثير السوشيال ميديا، وهو يخلق مبررات لنفسه، والواضح أنه يتابع جيدًا، ولابد أن يحذر من تلك الأمور.

الأهلي أمير هشام انتر ميامي محمد علي بن رمضان كأس العالم للأندية

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