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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قسم الإعلام بآداب الإسكندرية يناقش مشاريع التخرج بحضور كبار الصحفيين

مناقشة مشروعات تخرج إعلام الاسكندرية
مناقشة مشروعات تخرج إعلام الاسكندرية
أحمد بسيوني

ناقش قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية مشاريع التخرج للعام الدراسي 2024/2025، والتي تمثلت في ثلاث مجلات من الإصدارات المنتظمة لقسم الإعلام «بداية» منذ إنشاء القسم، برئاسة الدكتور طه عبد العاطي نجم، إعداد 10 و11 و12.

وحضر المناقشة الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال حسين، رئيس تحرير «الأخبار المسائي»، لمناقشة الطلاب في المشروعات.

وعقب المناقشة جرى تسليم درع قسم الإعلام لسكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم تقديرًا له.

وقال الكاتب الصحفي نبيل أبو شال، أحد أساتذة القسم، إن حضور وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير «الأخبار المسائي» كان إثراءً للمناقشة وإضافة قيّمة للطلاب بما قدماه من نصائح.

وجاءت المناقشة برعاية الدكتور هاني خميس، عميد الكلية، وبحضور ومساندة الدكتور طه نجم، رئيس القسم، الذي قدّم دعمًا لا محدود له طيلة العام الدراسي من أجل إنجاز المشروعات على الوجه الأكمل. كما حضر الدكتور جمال مجاهد، والدكتور عصام عامر، والدكتور مدحت مكاوي، والدكتورة رنا مجدي، وسام الرافعي، والمعيدان حسن طارق وأندرو بندقي.

الاسكندرية قسم الاعلام كلية الأداب مشروعات التخرج بداية

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