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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يشيد بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروع "جرين شرم"

محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك
محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك
أ ش أ

أشاد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك ، بالدور الكبير الذي لعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في دعم جهود الدولة المصرية بمشروع "جرين شرم"، وتحقيق رؤية القيادة السياسية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة، ورفع جودة الحياة للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الحساسية البيئية كجنوب سيناء .


جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء اليوم /الأربعاء/، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في جمهورية مصر العربية، "أليساندرو فراكستي"، وذلك على هامش افتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، ضمن مشروع "جرين شرم". 


وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية، ولا سيما في المناطق ذات الأهمية البيئية .


وأعرب مبارك، عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود المتميزة التي بذلها فراكستي خلال فترة عمله في مصر، مؤكدا أنه كان شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية وقدم نموذجًا يحتذى به في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، مشيرا إلى أن مشروع تطوير قرية الغرقانة هو أحد ثمار هذه الشراكة الناجحة، التي تجسّد توجه الدولة نحو تمكين المجتمعات البدوية وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين مستوى المعيشة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.


وقام المحافظ، في ختام اللقاء، بتكريم "أليساندرو فراكستي"، بمنحه شعار المحافظة، تقديرًا لجهوده المخلصة، متمنيًا له دوام التوفيق في مهامه المستقبلية، مؤكدًا استمرار التعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يخدم أهداف الدولة في التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية.


من جانبه، أعرب فراكستي عن شكره العميق لمحافظة جنوب سيناء على هذا التكريم، مؤكدًا سعادته بالتعاون الوثيق مع المحافظة، وفخره بما تحقق من نجاحات في دعم المجتمعات المحلية وتنفيذ مشروعات تنموية تحافظ على البيئة وتحقق التنمية الشاملة، في ظل دعم القيادة السياسية المصرية لهذا التوجه.

محافظ جنوب سيناء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع جرين شرم الحفاظ على البيئة

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