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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يكرم ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد انتهاء فترة عمله

محافظ جنوب سيناء يكرم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
محافظ جنوب سيناء يكرم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
ايمن محمد

 استقبل اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ أليساندرو فراكستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش افتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، ضمن مشروع "جرين شرم".

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود المتميزة التي بذلها  فراكستي خلال فترة عمله في مصر، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه البرنامج في دعم جهود الدولة المصرية وتحقيق رؤية القيادة السياسية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على البيئة، ورفع جودة الحياة للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الحساسية البيئية كجنوب سيناء.

وأكد المحافظ أن  فراكستي كان شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية، وقدم نموذجًا يحتذى به في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير قرية الغرقانة هو أحد ثمار هذه الشراكة الناجحة، التي تجسّد توجه الدولة نحو تمكين المجتمعات البدوية وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين مستوى المعيشة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وفي ختام اللقاء، قام المحافظ بتكريم  أليساندرو فراكستي، بمنحه شعار المحافظة، تقديرًا لجهوده المخلصة، متمنيًا له دوام التوفيق في مهامه المستقبلية، ومؤكدًا استمرار التعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يخدم أهداف الدولة في التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه أعرب فراكستي عن شكره العميق لمحافظة جنوب سيناء على هذا التكريم، مؤكدًا سعادته بالتعاون الوثيق مع المحافظة، وفخره بما تحقق من نجاحات في دعم المجتمعات المحلية وتنفيذ تحافظ على البيئة وتحقق التنمية الشاملة، في ظل دعم القيادة السياسية المصرية لهذا التوجه.

جنوب سيناء شرم الشيخ ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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