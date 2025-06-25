السويد تستعرض رؤيتها للاستدامة وتعزيز الروابط المناخية بالقاهرة

نظَّمت سفارة السويد بالقاهرة، بالتعاون احتفالية «اليوم الوطني للسويد 2025»، تحت شعار «السويد: صانعة الروابط المناخية لربط الناس والأفكار والابتكارات من أجل مستقبل أكثر استدامة».

واستعرضت الشركات السويدية حلولًا مبتكرة بدءًا بالطاقة النظيفة ومعالجة المياه والتنقّل الذكي، وصولًا إلى التغليف المستدام، بما يُعزّز العلاقات الاقتصادية بين السويد ومصر ويساند مسار التحول نحو الاقتصاد الدائري.

وأكد السفير السويدي بالقاهرة داج يولين دانفيلت يُجسِّد شعار احتفال هذا العام رؤيتنا لبناء جسور مستقبليّة تربط بين البشر والأفكار والتقنيات؛ فمساهمات الشركات السويدية في مجالات الطاقة النظيفة والتغليف المستدام ومعالجة المياه والتنقّل الذكي تؤكد التزامنا المشترك مع مصر بمواجهة التحديات المناخية وتحقيق أهداف رؤية 2030».

وأضاف أن تواجد تتراباك في مصر لأكثر من أربعة عقود، وتقديمها حلول تعبئة وتغليف تُمكِّن الاقتصاد الدائري، مثال حيّ على كيفية ترجمة الابتكار السويدي إلى مشاريع ملموسة تقلِّص البصمة البيئية وتفتح آفاق نمو مستدام للسوق المصري.

وقال نحن نؤمن بأن الاستدامة مسؤولية جماعية، ولهذا نسعى دائمًا إلى إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع الحكومات لتعزيز العمل المناخي. احتفال اليوم يُبرز روح التعاون هذه، ويُظهر كيف تستطيع التكنولوجيا أن تكون حافزًا للتغيير الإيجابي طويل الأمد».

دعم الابتكار المحلي

ولفت الى انه ستواصل السفارة السويدية في القاهرة بناء شراكات تُسرِّع تبنِّي الحلول الخضراء، وتدعم الابتكار المحلي، وتُتيح تبادل الخبرات بين السويد ومصر؛ حتى يصبح الاقتصاد الدائري جزءًا متأصلًا من المشهد الاقتصادي، ويستفيد الجميع من مستقبل أكثر أمانًا وازدهارً

من جانبه، أكّد وائل خوري، العضو المنتدب لتتراباك مصر أنّ الاستدامة جزء محوري من هوية الشركة العالمية، موضحًا أنّ تتراباك تركّز في مصر على طرح حلول مبتكرة تدعم إعادة التدوير وتحدّ من البصمة الكربونية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أتاح المعرض المصاحب للاحتفالية للضيوف فرصة التعرف عن قرب على أحدث ابتكارات تتراباك في مجال التغليف المستدام، لتبرهن على التزامها الشامل بإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد في مصر والمنطقة.



