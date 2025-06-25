خطة عمل مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ويونيسف لدعم حقوق الطفل

تسعى الدولة لدعم حقوق الطفل وتوفير له بيئة مناسبة ، واعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ،عن توقيع خطة عمل مشتركة مع منظمة يونيسف لدعم حقوق الطفل.

تعاون هام



استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ناتاليا ويندر روسي ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لبحث سبل التعاون المشترك، حيث تم التوقيع على خطة عمل تنفيذية لدعم حقوق الأطفال في المحافظات المصرية.

محاور التعاون الرئيسية

- تعزيز خدمات الحماية والتعليم والصحة للأطفال

- دعم مبادرات تنمية مهارات الأطفال وخاصة ذوي الهمم

- التركيز على قرى "حياة كريمة" والقرى الأكثر احتياجًا

-تطوير وحدات حماية الطفل بالمحافظات والمراكز



-تنفيذ حملات توعوية وتدريبات للمجتمعات المحلية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية اننا نسعى لتعزيز دور الإدارة المحلية في حماية الطفل وضمان حقوقه الأساسية، بالتعاون مع كافة الشركاء.