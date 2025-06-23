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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض : حريصون على دعم المحافظات في إعداد خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ و تحسن جودة حياة المواطنين

ورشة العمل
ورشة العمل
ايمان البكش

شهدت محافظتي أسوان والأقصر هذا الأسبوع فعاليات ورش العمل الختامية لإعداد الخطط الاستراتيجية "أسوان 2030" و"الأقصر 2040"، وذلك بالتعاون مع مشروع الدعم الفني بالوزارة في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر والذي ينفذ  في 4 محافظات هي الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

ومن جانبها أكدت د. منال عوض أن هذه الجهود تعكس حرص وزارة التنمية المحلية على دعم المحافظات في إعداد خطط استراتيجية قائمة على المشاركة المجتمعية، وقابلة للتنفيذ، وتستند إلى مؤشرات واقعية تحقق تحسينًا ملموسًا في جودة حياة المواطنين، مشيرة إلي أهمية ورش العمل التى تم تنفيذها بالمحافظتين في رفع الوعى بالدور الفعال الذي تلعبه مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية في خلق فرص عمل ودخل مستدام والمساهمة في الناتج المحلي وتلبية احتياجات السكان من الخدمات الرئيسية على المستوي الحضري والريفي، وتحديد مواقع توطين مشروعات الخدمات.

وفي هذا الصدد... شهدت ورشة العمل التى تم تنظيمها بمحافظة أسوان إعداد البرامج والمشروعات الاستراتيجية للمحافظة، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ وفريق مشروع الدعم الفني برئاسة الدكتور محمد فتحي، ونخبة من الخبراء بقيادة الدكتور فيصل عبد المقصود، والدكتورة شريفة ماهر، وعدد من الأكاديميين والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنفيذية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني ، وكذا مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالمحافظة.

وشهدت الورشة طرح فكرة إنشاء منصة متخصصة في السياحة البيئية والترويج للسياحة بالمحافظة، و التعريف بالخطة متوسطة الأجل، والتى تضم 449 مشروع في عدة قطاعات رئيسية وهى السكان والخدمات، والإقتصاد المحلى، والتنمية العمرانية، والتنمية البيئية، والبنية الأساسية، وتم التأكيد على أهمية دمج الشباب في إعداد الخطة الاستراتيجية .

كما شهدت فعاليات ورشة العمل لإعداد الخطة الاستراتيجية "الأقصر 2040" والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030، حضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وفريق مشروع الدعم الفني بالوزارة ، مناقشة البرامج الاستراتيجية وتوزيع المشروعات على المراكز وفقًا للأولويات المحلية، بإجمالي 575 مشروعًا تنمويًا موزعة جغرافيًا، وتم خلال الورشة التأكيد على أهمية مشاركة الشباب، وتكامل الخطط مع السياسات المركزية، وربط المتابعة والتقييم بمنظومات إدارة الأصول والتشغيل والصيانة.

التنمية المحلية منال عوض ورشة عمل

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