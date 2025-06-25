بالاسماء.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الأوسط بالقنطرة شرق

تعرض 10 أشخاص، لإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الأوسط بالقنطرة شرق في نطاق محافظة الإسماعيلية.

كان مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الأوسط القنطرة شرق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من ، مؤمن حسين، 26 عاما ، أحمد.كرم 21عاما ، أيمن فتحي 33 عاما ، عيد على 55 عاما ، محمد فرج 37 عاما ، محمود الشحات 33 عاما ، أحمد عيد 37 عاما ، مصطفى فتحي 27 عاما، مصطفى عبد الحميد 14 عاما ، كامل بركات 15 عاما.

وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الإسعافات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.