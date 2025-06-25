الجزائر تترقب استثمارات عمانية بقيمة 10 مليارات دولار

كشف مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات العمانية في الجزائر إلى نحو 10 مليارات دولار على المدى المتوسط.

وأشار ركاش، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري العماني، إلى انطلاق مشاورات تقنية لإنشاء خط شحن بحري بين البلدين، يجري التنسيق بشأنه بين المجمع الجزائري للنقل البحري "غاتما" وشركة "أسياد" العمانية، وفق خارطة طريق تم الاتفاق عليها.

وأضاف أن من بين المشاريع قيد الإنجاز، مصنع "هيونداي" للسيارات الذي حصل على الترخيص الأولي من وزارة الصناعة، إضافة إلى مشروع توسيع مصنع الأمونياك بوهران بالشراكة بين "سوناطراك" و"سهيل بهوان" العمانية، فضلًا عن مشروع إنشاء مصهر للألومنيوم بجيجل، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.



كما تم الاتفاق على إنشاء أسطول صيد بحري جزائري-عماني، في إطار شراكة بين مجمع عمومي جزائري وطرف عماني، بإشراف من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

وقال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في الجزائر، الطيب زيتوني، إن التعاون الثنائي بين الجزائر وسلطنة عمان أثمر مشاريع استراتيجية، من أبرزها مشروع مجمع إنتاج الأسمدة بأرزيو بقيمة 2.4 مليار دولار، وإنشاء الصندوق الجزائري العماني للاستثمار، إلى جانب دراسة مشاريع أخرى في مجالات صناعة السيارات، الطاقة، الصناعات الصيدلانية والزراعة.

واقترح الوزير تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد التصورات وتنفيذ المشاريع المتفق عليها، مع العمل على تذليل العراقيل وتسريع وتيرة الإنجاز.