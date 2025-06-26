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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو .. حظك اليوم الخميس 26 يونيو 2025: قلبك يشعر بالراحة

برج الدلو
برج الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الخميس 26 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش وأوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 26 يونيو 2025

  إنه وقت رائع للتحدث مع الناس، أو العمل على مشروع إبداعي، أو المساعدة في حل مشكلة. يستمتع الناس بسماع أخبارك لأنك تجعل الأمور تبدو ممتعة وبسيطة. عقلك يعمل بسرعة، وقلبك يشعر بالراحة.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

إذا كنت عازبًا، فقد يهتم أحدهم بأسلوب تفكيرك الفريد أو ابتسامتك اللطيفة. كن منفتحًا على الحوارات وعبّر عما في قلبك. لا داعي للجهد، فقط كن على طبيعتك، وسيأتي الحب تلقائيًا. 

برج الدلو الوظيفي اليوم

 يجب على العاملين في المجال الطبي توخي الحذر الشديد اليوم، إذ قد تصلهم بعض الحالات المعقدة، يجب على رجال الأعمال وضع خطة واضحة وتخصيص وقت معقول للتخطيط.

 ‏توقعات برج الدلو صحيا

 تجنب الإفراط في تناول السكر أو قضاء وقت طويل أمام الشاشات. إذا شعرت بالتوتر، فحرك جسمك، أو تمدّد، أو حتى امشِ. حافظ على توازن عقلك وجسمك..  

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

 يجب أن تكون عاقلًا ولا تُقحم والديك في المشكلة. يمكنك أيضًا التخطيط لعشاء رومانسي حيث ستفاجئ هداياك حبيبك.

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