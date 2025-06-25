ثيو هيرنانديز يطير للسعودية للانضمام للهلال السعودي

اقترب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير ميلان، بعد سفر اللاعب إلى باريس صباح الأربعاء تمهيدًا لتوقيع العقد، حيث نشر صورة من داخل الطائرة على حساباته الرسمية.

ووفقًا لتقارير صحفية، وافق ميلان على عرض الهلال الذي تجاوز 30 مليون يورو، بعد فشل مفاوضات تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 2026. وقد تفوق الهلال على أتلتيكو مدريد في السباق على خدمات النجم الفرنسي.

هيرنانديز، أحد أفضل الأظهرة في أوروبا، انضم إلى ميلان في 2019 وساهم في التتويج بالدوري الإيطالي عام 2022. ويأتي ضمه ضمن خطة الهلال لدعم صفوفه بنجوم عالميين، بعد التعاقد سابقًا مع نيمار وكوليبالي ومالكوم.