الشعور بالدوار بعد السباحة .. ما السبب وما العلاج ؟

الشعور بالدوار بعد السباحة مباشرةً مشكلة يعاني منها كثير من الناس، سواء بعد ممارسة السباحة في البحر أو المصيف أو في حمامات السباحة بالنوادي، ليتساءل الكثيرون عن سبب ذلك وكيف يمكن مواجهة الدوار ؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضح طبيب القلب الألماني فيليكس بوست، أن سبب الشعور بالدوار بعد ممارسة السباحة يكمن في ضغط الماء، إذ يزداد ضغط الماء مع عمقه، ويدفع الدم من الأجزاء العميقة من الجسم، إلى الأجزاء العلوية.

الدوار بعد السباحة

حين مغادرة الماء، يُعيد الجسم توزيع الدم، فما كان يُدفع سابقًا إلى الجزء العلوي من الجسم والرأس، يعود الآن إلى الساقين والحوض، ويمكن أن تؤثر إعادة التوزيع هذه على ضغط الدم، فينخفض حينها.

اقرأ أيضًا:

ويتفاعل الجسم بزيادة معدل ضربات القلب، ومع ذلك إذا لم يحدث هذا التكيف بالسرعة الكافية، فقد يؤدي إلى مشكلات في الدورة الدموية على المدى القصير، بما في ذلك الشعور بالدوار.

غادر المياه ببطء

لتجنب الدوار، أوصى الدكتور بوست، بحسب تقرير نشرته dpa بمغادرة المياه ببطء، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة لا يتجمع الدم فجأة، كما يتوفر للقلب وقت أطول لضبط دورته الدموية.

تمشَّ بعد السباحة

من المهم أيضًا المشي بضع خطوات بعد ممارسة السباحة، بهدف تنشيط الدورة الدموية.

غيّر أسلوبك في السباحة

كما أن أسلوب السباحة يلعب دورا مهما في تجنب الدوار، إذ إنه حين الاستلقاء أفقيًّا قدر الإمكان في الماء أثناء السباحة، سيجري دفع دم أقل من الساقين نحو الصدر.

وفي حال ممارسة رياضة الركض المائي أو الجمباز المائي، فمن الأفضل أداء التمارين في الماء في وضع أفقي قدر الإمكان، مثلًا باستخدام عوامة السباحة.