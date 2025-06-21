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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب السباحة بالزعانف يحصد فضية وبرونزيتين ببطولة العالم باليونان

المنتخب المصري للسباحة بالزعانف
المنتخب المصري للسباحة بالزعانف
كريم عاطف

حصد المنتخب المصري للسباحة بالزعانف للناشئين ثلاث ميداليات بواقع فضية وبرونزيتين في منافسات  بطولة العالم للناشئين المقامة خلال الفترة من 17 إلى 24 يونيو باليونان.

توج الفريق المكون من: محمد خالد ، وفريده محمد، وعادل بدر ، ومريم محمد، بالميدالية الفضية قي سباق 4X100 تتابع مونو.

وفازت فريدة محمد بالميدالية البرونزية في منافسات 100 م زعانف مزدوجة، واحرز مازن طارق الميدالية البرونزية في سباق 1500 م زعانف مونو، كما حقق احمد اشرف المركز الرابع في نفس السباق.


واستطاع ناشئو مصر تحقيق نتائج مرضية في البطولة حيث احتلت فريدة محمد المركز الخامس في سباق  200 م زعانف مزدوجة، وجاء ايضاً الفريق المكون من: جودي رضا، ومريم محمد حلمي، وملك محمد شعلان، وريناد تامر شعبان، في المركز الرابع في سباق تتابع 4X200 مونو والمركز السادس في سباق 4X100 تتابع مونو.

وفي سباق 400 م مونو حقق مازن طارق المركز الرابع وأحمد أشرف المركز الخامس، واحتلت مريم محمد المركز  الخامس في سباق 50 م مونو، كما حقق عبدالرحمن محمد سعيد المركز السادس في سباق 200 م زعانف مزدوجة.

وشاركت مصر في البطولة ببعثة مكونة من 11 لاعباً بواقع 6 رجال و 5 سيدات، وجاءت القائمة كالتالي: مريم محمد حلمي (انبي)، ملك محمد شعلان (الاتحاد السكندري)، ريناد تامر شعبان  (انبي)، جودي رضا (البيطاش)، فريدة محمد فرج (التوكيلات الملاحية)، مروان احمد نظمي (البيطاش)،عادل بدر فتوح  (فاروس)، احمد أشرف (كهربا الاسماعيلية)، مازن طارق (سموحة)، عبدالرحمن محمد سعيد (سبورتنج)، محمد خالد زكي (الصيد).

ويقود الفريق فنيًا المدربان فارس ابا زيد ومحمد ثاقب ويرافقهما في البطولة العميد حسام الغزالي إداري البعثة واسلام حمص رئيس فرع بورسعيد على نفقته الخاصة.
ويرأس البعثة في بطولة العالم كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وأعرب كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغوص عن رضاءه عن النتيجة التي حققها أبطال مصر الصاعدون في بداية مشوارهم العالمي.

المنتخب المصري للسباحة بالزعانف للناشئين المنتخب المصري للسباحة المنتخب المصري للسباحة بالزعانف المنتخب المصري

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