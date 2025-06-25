قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علينا اليقظة.. إيران: لا يمكن الثقة بوعود الكيان الصهيوني
شروط إصدار تأشيرة الزيارة للسعودية 2025
مدبولى: مصر لا تنجرف لمشاكل إقليمية.. والرئيس يغلب صوت العقل والحكمة
تعرف على جهاز النادى المصري الجديد بقيادة الكوكي
الصحة الإيرانية: تسجيل 627 شهيدا و4870 جريحا منذ بدء العدوان الصهيوني
ترتيب هدافي كأس العالم للأندية.. وموقف وسام أبو علي
مدبولي: مصر أول من أدانت ضرب الشقيقة قطر خلال الحرب
مصر تقفز للمركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. ومدبولي: استمرار التيسيرات الضريبية
استمرار خطة الترشيد.. مدبولي: لا تخفيف لأحمال التيار الكهربائي
السيرة الذاتية للمستشار محمد خليل الشناوي رئيس النيابة الإدارية الجديد
مجلس الوزراء: مستمرون في تحفيز مناخ الاستثمار
الزمالك: حكم نهائي بإلغاء سحب أرض النادي في مرسى مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: سيكون لدينا مراكز عالمية سياحية واقتصادية وتعليمية وصحية في العلمين الجديدة

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون لدينا مراكز  عالمية سياحية واقتصادية وتعليمية وصحية في العلمين الجديدة مرورا برأس الحكمة وحتى مطروح .

وقال مدبولي في كلمته عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :"  نتحدث عن مراكز متكاملة داخل مدن متكاملة تعمل على مدار العام.

 وتابع مبدولي :" هذه المدن بها كافة الخدمات وبها مقار لشركات عالمية على أعلى مستوى تخلق مئات الاف من فرص العمل للشباب المصري ".

وتابع مدبولي :" اللي هيجي النهادرة العلمين هيلاقي مدينة مختلفة عن العام الماضي ونسب الاشغال مختلفة عن العام الماضي ".

مدبولي مصطفى مدبولي اخبار التوك شو العلمين العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

اعتبارًا من يوليو .. قرار من الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

انطلاق الملتقى التوظيفي والمعرض الثالث لجامعة سمنود التكنولوجية.. ومحافظ الغربية: نراهن على التعليم الفني كقاطرة للصناعة والتنمية

جانب من الاحتفال

وعي أنقذ وطن .. وجيش حماه..مجمع إعلام القليوبية يحتفل بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو .. صور

ترامب

ترامب يُعلن النصر والإعلام يُشكك.. ضربة إيران تُشعل معركة الروايات في أمريكا

بالصور

لأصحاب الدايت.. ماذا يحدث عند تناول بيضة مسلوقة كاملة؟

البيض المسلوق
البيض المسلوق
البيض المسلوق

خلع الركبة إصابة خطيرة تهدد سلامة الساق بالكامل .. أسبابها وعلاجها؟

خلع الركبة إصابة خطيرة تهدد سلامة الساق بالكامل.. أسبابها وعلاجها؟
خلع الركبة إصابة خطيرة تهدد سلامة الساق بالكامل.. أسبابها وعلاجها؟
خلع الركبة إصابة خطيرة تهدد سلامة الساق بالكامل.. أسبابها وعلاجها؟

المرأة والصحة| رحيل بلوجر تركية شهيرة بعد معاناتها من فقدان الشهية.. وفوائد البصل الأخضر

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان قصير.. روجينا تثير إعجاب جمهورها بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

فيديو

وفاة عماد محرم

رحيل الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض

عماد محرم

لم يحضر أحد .. غياب تام للفنانين فى جنازة الفنان عماد محرم.. فيديو

أضرار المسكنات

تحدي كتافاسات يغزو تيك توك .. وتحذير من الأطباء!

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد