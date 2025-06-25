مدبولي: سيكون لدينا مراكز عالمية سياحية واقتصادية وتعليمية وصحية في العلمين الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون لدينا مراكز عالمية سياحية واقتصادية وتعليمية وصحية في العلمين الجديدة مرورا برأس الحكمة وحتى مطروح .

وقال مدبولي في كلمته عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" نتحدث عن مراكز متكاملة داخل مدن متكاملة تعمل على مدار العام.

وتابع مبدولي :" هذه المدن بها كافة الخدمات وبها مقار لشركات عالمية على أعلى مستوى تخلق مئات الاف من فرص العمل للشباب المصري ".

وتابع مدبولي :" اللي هيجي النهادرة العلمين هيلاقي مدينة مختلفة عن العام الماضي ونسب الاشغال مختلفة عن العام الماضي ".