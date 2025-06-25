رئيس الوزراء : 53 ألف ممول دخلوا على المنظومة الضريبية الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة دائما على اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتجنب التداعيات السلبية للتطورات الاقليمية الاخيرة موضحا أن الدبلوماسية المصرية بذلت جهدا كبيرا مع الاطراف كافة .

وأضاف مدبولى خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى فى العليمن الجديدة أننا نشيد بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين ايران وإسرائيل .

وتابع مدبولى قائلا : نسعى دائما لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لضمان استقرار الاسواق .

وأضاف مدبولى يتم المتابعة يوميا مع وزارة البترول بشأن دخول سفن التغييز للخدمة مؤكدا أنه لايوجد تخفيف احمال هذا العام .

وأكد مدبولى الدولة مستمرة فى جهود تحسين مناخ الاستثمار موضحا أن مصر قفزت للمركز التاسع فى جذب الاستثمارات الأجنية .

وتابع مدبولى قائلا : 53 ألف ممول دخلوا على المنظومة الضريبية الجديدة .