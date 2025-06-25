رئيس مياه الغربية يتفقد محطة مياه الشرب بقرية محلة أبو على ويشدد على الانضباط

تفقد اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، اليوم الأربعاء، محطة مياه الشرب بقرية محلة أبو على بالمحلة الكبرى.

رئيس الشركة يتفقد محطات

يأتى ذلك بعد أن تم إدراجها بخطة الدولة للتطوير وتحويلها من محطة نقالي بطاقة تصميمية 6000م3/يوم إلى محطة مرشحة مطورة بطاقة 15552م3/يوم لخدمة المواطنين والبالغ عددهم نحو 64239 نسمة .

كما تم انشاء بوستر جديد عن طريق التنفيذ الذاتي بأيدي فني ومهندسي فرع الشركة بالمحلة الكبرى وتغذية القرية من محطة مياه المحلة الكبرى المرشحة.

تطوير نشاط منظومة التشغيل

وتفقد " عبد الفتاح "محطة مياه الحوامدية المطورة بطاقة 7776م3/يوم لخدمة 5315 مواطنا وكذلك محطة مياه سمنود الرئيسية.

توجيهات بالانضباط

واختتم الجولة بتفقد مركز خدمة العملاء المطور بفرع سمنود، وأعمال التطوير بالمبنى الإدارى بالفرع، كما وجه ببسرعة تقديم الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم والتأكيد على توفير خدمة الشحن للعدادات خلال أجازة رأس السنة الهجرية .



يأتى ذلك بتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية.