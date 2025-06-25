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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنفيذ برنامج لعلاج صعوبات تعلم القراءة والكتابة لتلاميذ الأول والثاني الابتدائي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ياسمين بدوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا إلى المديريات التعليمية موضحة أنه قد تقرر تنفيذ برنامج علاجي لتنمية مهارات وعلاج صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدي التلاميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي باستخدام أنشطة البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة على النحو التالي :

  • مدة البرنامج شهرين بداية من 1 يوليو المقبل حتى 31 أغسطس 2025.
     
  • تقييم التلاميذ وإعلان النتائج خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.
     
  • أيام تنفيذ البرنامج من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع مع مراعاة أيام الاجازات الرسمية.
     
  •  يستهدف البرنامج الفئات التالية :-
    - التلاميذ الذين لم يحققوا نسبة حضور 60% على مدار الفصلين الدراسيين كما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ السنة ٢٠٢٤ وبعد حضور البرنامج العلاجي لتلك الفئة واجتياز التقييم شرط اساسي للتصعيد للصف الأعلى.


ـ التلاميذ الذين لم يحققوا المستوي المطلوب وفقا لنتائج التقييمات المبدئية والنهائية التي تمت في مادة اللغة العربية بنهاية الفصل الدراسي الثاني.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  على المديريات التعليمية بإخطار جميع الإدارات المسئولة والتوجيهات ذات الصلة بتنفيذ ومتابعة ما ورد بهذا الشأن مع ضرورة اتباع كافة الاجراءات الرسمية نحو ابلاغ أولياء امور التلاميذ المستهدفين حرصا على مستقبل ابنائنا التلاميذ.

وعلى جانب آخر .. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا الخميس بمناسبة اجازة رأس السنة الهجرية .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان رسمي ،  أن امتحانات الثانوية العامة 2025 مستمرة بشكل طبيعي غدا الخميس الموافق 26 يونيو 2025 بجميع محافظات مصر ، مؤكدة أنه طبقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة 2025 غدا الخميس الموافق 26 يونيو 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الفيزياء الدور الأول لشعبة العلوم والرياضيات، وامتحان التاريخ الدور الأول للشعبة الأدبية.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التعليم الفني

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