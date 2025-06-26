4.3 مليارات ريال حجم تمويل بنك التنمية الاجتماعية في النصف الأول من 2025

عقد بنك التنمية الاجتماعية اجتماعه للربع الثاني من عام 2025م، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أعضاء المجلس.

وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ بهدف تعزيز الجهود الوطنية لخدمة المواطنين ودعم منظومة التنمية في المملكة.



واطلع المجلس على تقرير الأداء للنصف الأول لهذا العام، الذي أبرز جهود البنك التمويلية والخدمات التمكينية لريادة الأعمال وتطوير نماذج الأعمال، إذ بلغ إجمالي التمويل لهذا النصف (4.3) مليارات ريال، استفاد منها أكثر من (43) ألف مواطن من مختلف مناطق المملكة.

وتوزعت هذه التمويلات على دعم ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة بقيمة (1.8) ريال، استفاد منها أكثر من (18) ألفا من ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة، وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بأكثر من (1.5) مليار ريال، استفاد منها (5) آلاف منشأة، بالإضافة إلى تمويل اجتماعي بقيمة مليار ريال استفاد منه نحو (20) ألف مواطن ومواطنة.

وأشار التقرير إلى تسجيل (40) ألف حساب ادخاري جديد حتى منتصف العام، مما يعكس جهود البنك في تمكين التخطيط المالي والادخاري للمستفيدين.

وتطرق التقرير إلى المبادرات والخدمات المتنوعة التي يوفرها البنك لدعم ومساندة وتطوير الأعمال من خلال مركز "دلني" للأعمال، و"جادة 30" التي تحتضن أكثر من (4) آلاف منشأة، واستفاد من برامجها أكثر من (150) ألف مستفيد، في (13) فرعًا حول المملكة، مما يؤكد حرص البنك على تقديم خدماته المتنوعة في كافة مناطق المملكة، لتحقيق تكافؤ فرص الحصول على حزم متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية.

وثمّن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الدعم المستمر وغير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لجهود التنمية، مؤكدًا أن ما تحقق من منجزات خلال النصف الأول من العام يُبرز فاعلية التوجهات الإستراتيجية للبنك في تمكين الأفراد والمنشآت، وتحفيز قدرات المواطنين، وخلق سوق عمل جاذب للقدرات المحلية والعالمية، دعمًا لمسيرة الاقتصاد الوطني.

وأثنى مجلس الإدارة على النجاح البارز للفعالية التي نُظمت احتفالًا بمرور (53) عامًا على تأسيس البنك، وتدشين "جادة 30" في مقر الإدارة العامة للبنك بالرياض، التي رعاها وحضرها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض.

وقد شهدت هذه الفعالية توقيع مجموعة من الاتفاقيات التنموية المهمة مع القطاع غير الربحي، بهدف تأسيس محفظة تمويلية لدعم استدامة المنظمات غير الربحية، إضافة إلى اتفاقيات مع عدد من البنوك لإنشاء محافظ تمويلية لدعم رواد الأعمال والمنشآت الناشئة، وإطلاق بطاقة العمل الحر التي تهدف إلى دعم ممارسي العمل الحر وتعزيز استفادتهم من حلول التمويل والخدمات المصرفية.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، أن هذه الإنجازات تجسد الدور المحوري للبنك في دعم التنمية الوطنية، عبر مبادرات وخدمات تمويلية موجهة لمختلف شرائح المجتمع.

وأشاد بالرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - التي مكّنت البنك من مواصلة تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة، وتعزيز مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.