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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يشارك في احتفالية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
إبراهيم الهواري

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم في الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف القليوبية بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447هـ، وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.


وقد بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، قدمها الطالب زياد حجاج، الطالب بالثانوية الأزهرية، تلتها كلمة للشيخ ياسر الغياتي تحدث خلالها عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، ودورها في تعزيز قيم العمل والاجتهاد والتخطيط للمستقبل، مشددًا على أهمية الاقتداء بسيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في بناء المجتمعات ونهضة الأمم، داعيًا الله أن يكون هذا العام عام خير وأمن وسلام على مصر والعالم.


ومن جانب  قدّم محافظ القليوبية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الحكومة والشعب المصري، وأهالي القليوبية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وجيشها وشرطتها وشعبها، وأن يعين أبناءها على استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.


واختُتمت الفعاليات بالتواشيح، قدمها المبتهل الطالب أحمد الزنيني، الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها، وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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جانب من الاحتفال

محافظ القليوبية يشارك في احتفالية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد

محافظ الأقصر يشارك فى احتفالات مديرية أوقاف الأقصر بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447

محافظ الأقصر يشارك في احتفالات أوقاف الأقصر بمناسبة العام الهجري الجديد

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