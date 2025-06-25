بتكلفة 18 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع امتداد أحمد حلمي بشبرا الخيمة

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم أعمال الرصف والتطوير النهائية لشارع امتداد أحمد حلمي بحي غرب شبرا الخيمة، والذي يُعد شريانًا حيويًا يربط ميدان المؤسسة بمحافظة القاهرة مرورا بمستشفى الناس بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه.



ويأتي هذا المشروع ضمن مشروعات الرصف الممولة من الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025،

وتابع المحافظ على مدار الأيام الماضية تقدم الأعمال بالشارع، والتي تكللت اليوم بوضع الطبقة الأسفلتية السطحية.

وشدد المحافظ على أهمية دفع وتيرة العمل بكافة مشروعات الرصف مع مراعاة الدقة والالتزام بالمواصفات الفنية المحددة لضمان جودة التنفيذ.

ويشمل المشروع رصف الشارع بالكامل بطول 1550 مترًا، وإنشاء بلدورات على جانبي الطريق، بالإضافة إلى جزيرة وسطى تمتد على طول الشارع.

أكد المحافظ على ضرورة تكثيف العمل على مدار الساعة لضمان الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، مع التنسيق الكامل مع إدارة مرور القليوبية لتسهيل الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ.

وشدد على ضرورة التزام الشركة المنفذة للمشروع بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال بما يخدم المواطنين ويسهم في تحسين السيولة المرورية.