مجلس جامعة أسوان يقر نتائج التخرج ويعتمد بروتوكولات تعاون جديدة

عقدت جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة جلستها رقم (156)، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف إمام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستهل الدكتور لؤى سعد الدين نصرت أعمال الجلسة بالترحيب بالحضور والتصديق على محضر الجلسة السابقة، مؤكدًا على أهمية تكامل الجهود بين جميع قطاعات الجامعة للنهوض بالعملية التعليمية.

وأشار الدكتور لؤى، إلى أن المجلس اعتمد نتائج الفرق النهائية بكليات الجامعة، حرصًا على مستقبل الطلاب وسرعة إنهاء إجراءات التخرج وإلحاقهم بالتجنيد فى مواعيده المقررة.

وشهد الاجتماع التصديق على عدد من البروتوكولات العلمية والطبية والبحثية، من بينها بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان ومؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب.

بما يسهم فى دعم المنظومة الصحية والتعليمية، وكذلك بروتوكول تعاون مع الوحدة الفنية للمحميات الطبيعية بجنوب الصعيد، لتعزيز جهود البحث العلمى وخدمة المجتمع فى مجال البيئة والمحميات والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة.

مجلس الجامعة

واختتم المجلس أعماله بمنح عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم درجات الماجستير والدكتوراه، إلى جانب اعتماد الترقيات العلمية لعدد من أعضاء الهيئة من درجة أستاذ مساعد إلى أستاذ، ومن مدرس إلى أستاذ مساعد.

أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، عن فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كليتي العلوم والطب البيطري، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025 وحتى السبت 6 يوليو 2025، على أن يتم التقدم بالمستندات المطلوبة إلى مكتب رئيس الجامعة بمقر صحاري.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،أن القائمة المبدئية للمتقدمين سيتم إعلانها ظهر يوم السبت الموافق 6 يوليو 2025، ويحق بعدها للمتقدمين تقديم الطعون خلال يومي 7 و8 يوليو، على أن يتم البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025.