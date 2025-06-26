بنص مفروم .. طريقة عمل برجر اقتصادي يكفي أسرة كاملة

إذا كنتي تودين تناول اكلات اقتصادية وخفيفة في الصيف نقدم لكي اليوم طريقة عمل برجر منزلي بأقل التكاليف وبمذاق لذيذ ينافس الجاهز:

برجر اقتصادي في البيت

المكونات:

نصف كيلو لحم مفروم (يمكن خلطه بنسبة 20% دهن ليكون طريًا واقتصاديًا)

1 بصلة متوسطة مبشورة

1 بيضة

3 ملاعق بقسماط ناعم (أو عيش فينو ناشف مطحون)

ملح + فلفل + بهارات برجر (أو بهارات لحمة عادية)

رشة ثوم بودر + بصل بودر (اختياري)

خبز كايزر أو عيش بلدي حسب المتوفر

شرائح خيار مخلل + طماطم + خس + كاتشب أو مايونيز (اختياري)

طريقة التحضير:

في بولة كبيرة، اخلطي اللحم المفروم مع البصل المبشور، البيضة، البقسماط، والتوابل جيدًا.

شكّلي الخليط على شكل أقراص متوسطة الحجم.

ضعي الأقراص في الفريزر 15 دقيقة عشان تتماسك.

سخّني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنيها بنقطة زيت.

اشوي البرجر على الجانبين حتى تمام النضج (حوالي 4 دقائق لكل جانب).

حمّصي العيش، وضعي فيه البرجر والخضار حسب الرغبة.

نصائح للتوفير:

ممكن خلط اللحم بجزء من فول الصويا المنقوع والمفروم لتقليل التكلفة.

البقسماط يوفر كمية اللحم ويخلي القوام متماسك.

استبدلي الجبن بشرائح خيار وطماطم عشان تظلي في الميزانية.