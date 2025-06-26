جروبات الغش تنشر امتحان التاريخ بعد 45 دقيقة من توزيعه بلجان الثانوية العامة

تشهد جروبات الغش على تليجرام الان ، تداولا لصور قيل أنها تخص امتحان التاريخ الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحذيرا عاجلا للطلاب المشاغبين والغشاشين بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، لن يتم التهاون مع أي محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل أي من اللجان

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مؤكدة أنه سيتم تطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وبدأ منذ التاسعة صباحا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 “النظامين الجديد والقديم” ، امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية وامتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يبدأ امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية وامتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية من التاسعة صباحا ويستمر حتى 12 ظهرا

كما بدأ الآن في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بمدارس المكفوفين أيضا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) ، وبدأ كذلك طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان الفيزياء

بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يضم امتحان الفيزياء 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان التاريخ

بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يشمل امتحان التاريخ 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.