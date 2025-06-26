ماس كهربائي.. إخماد نيران حريق هائل بمحل أدوات منزلية بشارع المعاهدة بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، منذ قليل، من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمحل أدوات منزلية بشارع المعاهدة بمدينة طنطا، بشكل مفاجئ إثر ماس كهربائي، ما تسبب في التهام محتوياته بشكل كامل.

تم الدفع بـ3 سيارات، وتمت السيطرة على الموقف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخماد نيران حريق

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران بمحل أدوات منزلية بشارع المعاهدة بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ماس كهربائي مفاجئ

تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات مطافئ، وتم إخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.