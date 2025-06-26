السبكي يشهد توقّيع 4 بروتوكولات تعاون استراتيجية تعزز الرعاية الصحية الذكية

شهد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع أربعة بروتوكولات تعاون للهيئة مع عدد من الكيانات البارزة في القطاع الصحي، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير نموذج الرعاية الصحية المتكاملة والذكية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، يأتي ذلك في إطار المشاركة الفاعلة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالنسخة الرابعة من معرض ومؤتمر "صحة إفريقيا 2025".

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أن بروتوكول التعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية، والذي مثل الهيئة فيه الدكتور أمير التلواني ،المدير التنفيذي للهيئة، فيما مثل الاتحاد، الأستاذ علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن البروتوكول يستهدف رفع كفاءة الكوادر الصحية في إعداد وإدارة المطالبات التأمينية، لا سيما الخاصة بالأجانب المقيمين في مصر في إطار خدمات السياحة العلاجية، كما يتضمن إعداد برنامج تدريبي شامل للعاملين بمستشفيات الهيئة للتعريف بأنواع التأمين الطبي السارية على الأجانب، وفهم وثيقة التأمين من وجهة نظر المستفيد، والتدريب العملي على آليات المطالبات التأمينية، مع التركيز على الجوانب التقنية والإدارية، فضلًا عن التعاون في تطوير نظم تكنولوجية ذكية لدعم هذه الخدمات، وتنظيم ورشة عمل موسعة تضم ممثلي الهيئة وشركات التأمين لوضع توصيات عملية لتحسين جودة الخدمة وضمان ملاءمتها لاحتياجات السياحة العلاجية

وأوضح رئيس الهيئة أن أبرز مجالات التعاون مع شركة HVD Egypt هو تقديم أحدث التقنيات وإنشاء بنوك الخلايا الجذعية داخل منشآت الهيئة، كما يركز البروتوكول أيضًا على دعم البنية التحتية التشخيصية للهيئة من خلال إنشاء وتطوير معاملها وفقًا لأحدث التقنيات، إلى جانب تطوير بروتوكولات التشخيص الجيني والمخبري، ودعم البحث العلمي في مجالات الجينات والتشخيص الجزيئي، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة، فضلًا عن التعاون في تقديم برامج تدريبية نوعية للكوادر الصحية على تقنيات تحليل الجينوم والخلايا الجذعية، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات علمية لنقل التكنولوجيا، وتعزيز جودة الخدمات المعملية بالهيئة، ومثل الهيئة في توقيع البروتوكول الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، فيما مثل الشركة ، المهندس محمد يحيي، مدير قطاع المشروعات الكبرى بالشركة.

وفي السياق ذاته، نوّه الدكتور أحمد السبكي إلى بروتوكول التعاون مع اتحاد المستشفيات العربية بهدف تبادل الخبرات في مجالات الاعتماد والجودة، ورفع كفاءة المستشفيات في التعامل مع الأزمات، ودعم التحول الأخضر نحو مؤسسات صحية خضراء ومستدامة، ويركز البروتوكول على تنظيم برامج تدريبية مشتركة للأطباء والإداريين وفرق التمريض، تطوير المهارات القيادية في القطاع الصحي، المشاركة في المبادرات التدريبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وإنشاء إطار إقليمي موحد لتقييم وتحسين الأداء الصحي، ومثل هيئة الرعاية في مراسم توقيع البروتوكول الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، ومثَّلت اتحاد الكستشفيات العربية، الدكتورة أليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي للاتحاد.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة DMS "دايموند ميديكال سيرفيس"، ويهدف البروتوكول إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية داخل منشآت الهيئة للمرضى التابعين للشركة، تشمل إجراء الفحوصات والعمليات الجراحية، الصرف الدوائي، إصدار تقارير طبية مفصلة تتضمن خطة العلاج والمتابعة بعد الخروج، وفتح ملفات طبية إلكترونية موثقة، وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الخدمة المناسبة وفقًا لمتطلبات الحالة الصحية والمعايير المهنية والتسعير العادل، ومثلت الهيئة في التوقيع الدكتورة أسماء سلمان، مدير إدارة التسويق وإدارة الأعمال بالهيئة، كما مثل شركة DMS ، الدكتورة ريم طه عطية، رئيس قطاع التسويق وتطوير الأعمال بالشركة.

دفعة قوية لمسيرة التحول المؤسسي

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن توقيع هذه البروتوكولات يمثل دفعة قوية لمسيرة التحول المؤسسي الذي تنتهجه الهيئة، ويعزز من موقع مصر كمركز إقليمي رائد في تقديم الرعاية الصحية الذكية والمستدامة بمعايير تنافسية عالمية، منوهًا إلى أن الهيئة تسعى بشكل مستمر إلى توسيع شبكات التعاون محليًا ودوليًا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن معرض ومؤتمر "صحة إفريقيا 2025" يُعد الحدث الطبي الأكبر والأبرز على مستوى القارة الإفريقية، ويُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة جهات عارضة دولية ومحلية، ويستقطب نخبة من صناع القرار، وخبراء الرعاية الصحية، والشركات التكنولوجية الكبرى من مختلف دول العالم.

وتشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية في النسخة الرابعة من المعرض بجناح متميز يعكس توجهاتها نحو التحول الرقمي، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والذكية، فيما تستعرض الهيئة من خلاله أبرز إنجازاتها في مشروع التأمين الصحي الشامل، والتوسع في خدمات السياحة العلاجية، ونماذج التعاون الدولي.