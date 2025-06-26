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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر القومي يعلن استمرار الاجتماعات التنظيمية والدفع بـ 5 مرشحين فردي بمجلس الشيوخ

المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي
المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي
محمد الشعراوي

قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن الحزب يواصل عقد اجتماعاته التنظيمية بشكل مكثف خلال المرحلة الراهنة، في إطار الاستعداد المبكر لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تستهدف تقييم الأداء للمرشحين، وتعزيز التواصل بين أمانات الحزب بالمحافظات لصياغة رؤية موحدة تتسق مع تطلعات الشارع المصري في تلك المرحلة الراهنة.

وأوضح روفائيل ، في تصريحات صحفية له، أن الهيئة العليا للحزب تستعد للدفع بـ 5 مرشحين أكفاء على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مؤكدًا أن الحزب يراعي في اختياراته معايير الكفاءة، والقدرة على التفاعل مع قضايا الجماهير، والتمثيل الفاعل داخل الغرف التشريعية.

وأشار إلى أن حزب مصر القومي يعوّل على كوادره الشابة والقيادات الوسيطة في المرحلة المقبلة، ويعمل على دعمهم سياسيًا وتنظيميًا ليكونوا واجهة مشرفة للحزب في البرلمان، مشددًا على أن الدفع بمرشحين متميزين يأتي ضمن خطة استراتيجية لتعزيز التواجد الحزبي وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي لممثلي الحزب داخل المجلس.

وأضاف أن الحزب يخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل برؤية وطنية واضحة، تستند إلى دعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، والدفاع عن مصالح المواطنين، والمساهمة الفعالة في التشريع من أجل مستقبل أفضل لمصر وشعبها، موضحا أن الحزب يرحب بانضمام كوادر سياسية مؤهلة لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

المستشار مايكل روفائيل ائب رئيس حزب مصر القومي الانتخابات البرلمانية مجلسي النواب والشيوخ المقاعد الفردية

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