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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل المسح بالمناديل المبللة يجزئ عن الوضوء ..المفتي يحسم الخلاف

د. نظير عياد مفتي الجمهورية
د. نظير عياد مفتي الجمهورية
عبد الرحمن محمد

تلقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، سؤالًا من إحدى الشركات بشأن منتج مبتكر يُستخدم في الوضوء، ويهدف إلى تيسير الطهارة في الأماكن التي يصعب فيها استخدام الماء، مثل الحرم المكي، المدينة المنورة، الطائرات أو الحافلات أثناء السفر لمسافات طويلة، لا سيما للنساء اللاتي قد يواجهن صعوبة أو حرجًا في إعادة الوضوء والانضمام مجددًا للجماعة.

وقد أوضحت الشركة في استفسارها أنها طورت منتجًا جديدًا يحمل اسم "Water Wipes"، وهو عبارة عن مناديل ورقية صديقة للبيئة، قابلة للتحلل الذاتي، ومشبعة بماء نقي بنسبة 100%، ومغلفة بإحكام. 

وأشارت إلى أن كمية الماء في كل مغلف تتراوح بين 60 إلى 80 مللي لتر، وهي - بحسب تقديرهم - كافية لإتمام وضوء شرعي، وقد أُرفقت عينة من المنتج ضمن السؤال.

وفي رده على هذا الاستفسار، أوضح فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن من الشروط الأساسية لصحة الوضوء في الشريعة الإسلامية هو جريان الماء على الأعضاء التي يجب غسلها. 

وأضاف أن مجرد إيصال البلل أو تمرير المنديل المبلل على البشرة يُعد مسحًا وليس غسلًا، وبالتالي لا يحقق شرط الغسل المطلوب شرعًا.

وبناءً عليه، أكد فضيلة المفتي أن استخدام المناديل المبللة بهذا الشكل، ووفقًا للعينة المقدمة، لا يُجزئ عن الوضوء، ولا يُعتبر بديلًا شرعيًا له، لأن الغاية الأساسية لم تتحقق، وهي سيلان الماء على العضو المغسول، كما نصت عليه أحكام الطهارة في الفقه الإسلامي.

دار الإفتاء شددت على أهمية التقيُّد بشروط الطهارة التي أقرّتها الشريعة، وأن الابتكارات الحديثة لا تُعد بدائل مقبولة إذا لم تستوفِ تلك الشروط، خاصةً فيما يتعلق بأركان العبادات.

حكم التيمم
هو رخصة من الله عز وجل على عباده فالتيمم هو التطهر بالتراب ويكون في حالة عدم وجود الماء، وتيمم المسلم قبل الصلاة يكون محل الوضوء فهو ينوب عن الوضوء بالماء، فالتيمم هو رخصة وبديل للوضوء لأداء العبادات حال افتقاد الماء.. وفي أحكام التيمم أمور كثيرة نعرضها في السطور التالية

متى يتيمم المسلم
يجوز التيمم حالة عدم وجود الماء ، وإن كان في المسلم جرح أو أرض لو استعمل الماء سيمرض أو يموت أو يتأخر شفاؤه فهنا يجوز التيمم، وكل من كان به جرحا واستعمل فسيكون ضررا عليه يجوز له التيمم، واذا استعمل الماء شديد البرودة وكان فيه ضررا على حياته وإذا كان في سفر أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه إنسانا كان أو حيوانا وتكون طريقة التيمم بأن يضرب المسلم بيديه على الأرض ضربة واحدة ثم ينفخ فيها ثم يمسح وجهه ويديه اليمنى واليسرى كما أجمع عددا من العلماء على أنه يجوز التيمم بالتراب الطاهر كما أنه لايشترط أن يكون بالترب على الأرض بل يمكن أن يكون من غبار الرخام أو الحجرة أو التراب وقال في هذا الأمر الحنفية والمالكية أنه يجوز التيمم بأي شيء من جنس الأرض أو أي أجزاء منها .

كيفية التيمم
ويكون التيمم بأكثر من خطوة أن يضرب بيديه على الأرض ثم ينفخ فيها ثم يسمح بها وجهه وكفيه ودليل صفة التيمم: حديث عمار رضى الله عنه أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) ضرب بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه(متفق عليه).


وفي التيمم فروض مثل الوضوء تماما أول شيء النية و مسح الوجه ومسح الكفين ، يبدأ بمسح الوجه ثم الكفين ، 5- الموالاة: فيمسح اليدين بعد مسح الوجه مباشرة.


وفي التيمم أيضا مبطلات إن كان هناك ماء فلا يجوز الوضوء ، أو وضع ناقض من نواقض الوضوء مثل الريح والضراط وغيره أو الاحتلام أو انهاء العزل الذي يسبب التيمم وغيره، ولو افترضنا أن المسلم تيمم ثم وجد أن هناك ماء هنا التيمم باطلا وعليه الوضوء والتطهر بالماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير (رواه الترمذي).


كما أنه يجوز أن يتيمم المسلم إذا يئس من وجود ماء وإذا خاف من خروج وقت الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يضيع الصلاة فإن لم تجد الماء تيمم قال تعالى: ( فٱتقوا ٱلله ما ٱسۡتطعۡتمۡ) [التغابن: 16].

المناديل المبللة الوضوء المفتي مفتي الجمهورية متى يتيمم المسلم حكم التيمم كيفية التيمم

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