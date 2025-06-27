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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وصفة للتخلص من النمل نهائيا

النمل
النمل
ريهام قدري

يزداد انتشار النمل في الصيف بشكل كبير بالمنزل، وتبحث ربات المنزل عن حلول ووصفات للتخلص من النمل. 

إليكِ وصفة طبيعية فعالة للتخلص من النمل نهائيًا في المنزل، دون الحاجة لمبيدات كيميائية:

وصفة الخل وبيكربونات الصوديوم (صودا الخبز):

المكونات:

  • نصف كوب خل أبيض
  • 2 ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم
  • كوب ماء دافئ
  • زجاجة بخاخ (بخّاخة)

الطريقة:

  1. ضعي بيكربونات الصوديوم في الزجاجة أولًا.
  2. أضيفي الخل ببطء (سيحدث فوران، هذا طبيعي).
  3. أضيفي الماء وقلّبي جيدًا.
  4. رشي المزيج في أماكن تواجد النمل، وعلى الممرات التي يسلكها (مثل الأركان، أسفل الأبواب، الشقوق، قرب النوافذ).
  5. كرري يوميًا لمدة أسبوع، وستلاحظين اختفاء النمل تمامًا.

 نصائح إضافية:

  • امسحي الأرضيات بالخل المخفف مرة يوميًا.
  • احرصي على تجفيف أي سوائل سكّريّة أو بقايا طعام فورًا.
  • أغلقي الفتحات الصغيرة باستخدام معجون أو سيليكون.
النمل تخلص من النمل نمل

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