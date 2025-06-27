وصفة للتخلص من النمل نهائيا

يزداد انتشار النمل في الصيف بشكل كبير بالمنزل، وتبحث ربات المنزل عن حلول ووصفات للتخلص من النمل.

إليكِ وصفة طبيعية فعالة للتخلص من النمل نهائيًا في المنزل، دون الحاجة لمبيدات كيميائية:

وصفة الخل وبيكربونات الصوديوم (صودا الخبز):

المكونات:

نصف كوب خل أبيض

2 ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم

كوب ماء دافئ

زجاجة بخاخ (بخّاخة)

الطريقة:

ضعي بيكربونات الصوديوم في الزجاجة أولًا. أضيفي الخل ببطء (سيحدث فوران، هذا طبيعي). أضيفي الماء وقلّبي جيدًا. رشي المزيج في أماكن تواجد النمل، وعلى الممرات التي يسلكها (مثل الأركان، أسفل الأبواب، الشقوق، قرب النوافذ). كرري يوميًا لمدة أسبوع، وستلاحظين اختفاء النمل تمامًا.

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