خلافات على أجرة التاكسي.. شخص يحاول التعدي على آخر بمفك بالجمالية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مشهراً سلاح ومحاولة التعدى على آخر بالقاهرة.

بالفحص تبيـن أنه حال إستقلال المشكو فى حقه سيارة أجرة قيادة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية ، نشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها الأول بإشهار مفك ومحاولة التعدى على الثانى بسبب خلاف حول الأجرة.

أمكن تحديد وضبط المذكور (صاحب محل ملابس بالإسكندرية - مقيم بمحافظة البحيرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.