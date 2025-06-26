الطاقة الذرية: أجهزة الطرد المركزي في موقع فوردو الإيراني لم تعد صالحة للعمل

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن ما يدور بشأن تدمير البرنامج النووي الإيراني كاملا أمر مبالغ فيها لكنه بالفعل تعرض لأضرار هائلة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية:" لا نستطيع تقدير درجة الضرر بدقة في منشأة فوردو الإيرانية من خلال صور الأقمار الصناعية فقط".

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية:" أجهزة الطرد المركزي في موقع فوردو الإيراني لم تعد صالحة للعمل".



وفي وقت سابق، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في مقابلة مع إذاعة فرنسا ، أن إيران كان لديها ما يكفي من المواد لإنتاج نحو 12 قنبلة نووية.

وذكر جروسي للإذاعة الفرنسية أن أجهزة الطرد المركزي في موقع فوردو الإيراني لم تعد صالحة للعمل.

وأشار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلي ان إيران لا تمتلك أسلحة نووية لكنها تمتلك مواد كافية لصنعها ، لافتا الي ان إيران لا تمتلك أسلحة نووية لكنها تمتلك مواد كافية لصنعها.

