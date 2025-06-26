وزيرة التضامن تهنئ زينة توكل بمنصب المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف

هنأت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زينة توكل، وذلك عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعيينها مديرة تنفيذية لصندوق قادرون باختلاف.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن زينة توكل تعد شخصية محترفة قيادية لديها وعي ثقافي ومهارات لغوية متعددة مكتسبة من خلال مزيج فريد من الخبرات الدولية، ودرست مؤخراً العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تؤثر على السياسة الصحية على المستوى المحلي والوطني والمستويات الدولية من خلال درجة الماجستير.

وتمتلك توكل العديد من المهارات كحسن التنظيم والتخطيط، واتخاذ القرار، وبناء العلاقات، وقيادة وتدريب الموظفين، وإدارة العمليات.

وشغلت توكل العديد من الوظائف القيادية، حيث تدرجت في عدد من الوظائف بمؤسسة مجدي يعقوب للقلب بداية من منسق المجلس التنفيذي بداية من 2010 وحتي الآن، ومدير العمليات ومسؤول العمليات الأول في الفترة من 2011-2017، ومنسق عام من 2011-2019، ومنسق أول للجنة أخلاقيات البحث من 2015 وحتي الآن، ومدير تطوير الأعمال وجمع الأموال في الفترة من 2018 وحتي ديسمبر 2020،وتولت المدير التنفيذي للمؤسسة بالإنابة خلال عام 2020، ثم تولت المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وذلك منذ عام 2021 وحتي الآن.

وعينت توكل عضوة بالمجلس القومي للمرأة، وكذلك عضوة مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

صندوق قادرون باختلاف" أنشئ بالقانون رقم 200 لسنة 2020، المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022،حيث يتولى الصندوق التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة.