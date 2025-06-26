قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في الزمالك أداؤه أفضل .. تصريح مثير من نجم الأهلي عن بن شرقي
موعد صرف معاش تكافل وكرامة .. استعلم بالرقم القومي
صبي الميكانيكي .. النيابة تحقق في تحطم سيارة برلماني بشارع فيصل
عمري ما أطرد ساكن| بكري يكشف عن مكالمة من مالك عقار إيجار قديم بمصر الجديدة
مصطفى بكري: 2000 جنيه إيجار في الزمالك مش قليل.. وبعض الملاك يهددون السكان بالطرد
هتاكل كتير ربنا ينزّل عليك غضبه| فيديو غريب لـ حسام موافي يثير الجدل
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 26-6-2025..تفاصيل
شباب اليد يخسر 30/26 أمام البرتغال في ربع نهائي بطولة العالم
الأزرق الفرعوني.. تفاصيل إعادة اكتشاف أقدم لون صناعي في التاريخ
مصطفى بكري : مصر أصبحت كابوسًا للمتطرفين في تل أبيب
مصطفى بكري: ثورة 30 يونيو انتفاضة وطنية شاملة
مدحت شلبي يكشف تفاصيل جديدة في ملف رحيل وسام أبو علي عن الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تهنئ زينة توكل بمنصب المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف

زينة توكل
زينة توكل
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

هنأت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  زينة توكل، وذلك عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعيينها مديرة تنفيذية لصندوق قادرون باختلاف.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن زينة توكل تعد شخصية محترفة قيادية لديها وعي ثقافي ومهارات لغوية متعددة مكتسبة من خلال مزيج فريد من الخبرات الدولية، ودرست مؤخراً العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تؤثر على السياسة الصحية على المستوى المحلي والوطني والمستويات الدولية من خلال درجة الماجستير.

وتمتلك توكل العديد من المهارات كحسن التنظيم والتخطيط، واتخاذ القرار، وبناء العلاقات، وقيادة وتدريب الموظفين، وإدارة العمليات.

وشغلت توكل العديد من الوظائف القيادية، حيث تدرجت في عدد من الوظائف بمؤسسة مجدي يعقوب للقلب بداية من  منسق المجلس التنفيذي بداية من 2010 وحتي الآن، ومدير العمليات ومسؤول العمليات الأول في الفترة من 2011-2017، ومنسق عام من 2011-2019، ومنسق أول للجنة أخلاقيات البحث من 2015 وحتي الآن، ومدير تطوير الأعمال وجمع الأموال في الفترة من 2018 وحتي ديسمبر 2020،وتولت المدير التنفيذي للمؤسسة بالإنابة خلال عام 2020، ثم تولت المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وذلك منذ عام 2021 وحتي الآن.

وعينت توكل عضوة بالمجلس القومي للمرأة، وكذلك عضوة مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

صندوق قادرون باختلاف" أنشئ بالقانون رقم 200 لسنة 2020، المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022،حيث يتولى الصندوق التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة.

قادرون باختلاف ذوي الإعاقة وزارة التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحان الفيزياء

إجابات امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 ..ومعلم يؤكد: جاي من نماذج الوزارة

امتحان الفيزياء

"اسمه و مدرسته ظهروا .. صورة من امتحان فيزياء الثانوية العامة بتليجرام تكشف هوية صاحبها

الجنيه الذهب يخسر 900 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأصفر وعيار 21 اليوم الخميس

خسارة تقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الخميس

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة

الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة

جنازة صغيرين المنوفية

انهيار الأم | أهالي المنوفية يشيعون جثماني طفلين قتلهما والدهما في قويسنا .. صور

امتحانات الثانوية العامة

جروبات الغش تنشر صور امتحان فيزياء الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان

الزمالك

الزمالك ينهى اتفاقه مع مهاجم جديد | خاص

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء في شنغهاي

وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات أجنبية للطاقة لبحث سبل نقل التكنولوجيا

زينة توكل

وزيرة التضامن تهنئ زينة توكل بمنصب المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف

صندوق الادمان

صندوق مكافحة الإدمان يستعرض برامج وأنشطة التوعية في 6 أشهر

بالصور

هتاكل كتير ربنا ينزّل عليك غضبه| فيديو غريب لـ حسام موافي يثير الجدل

حسام موافي
حسام موافي
حسام موافي

أبرزهم أحمد آدم وهاني رمزي .. نحوم الفن في عزاء والد تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم من عزاء والده
تامر عبد المنعم من عزاء والده
تامر عبد المنعم من عزاء والده

أحمد موسى يقدم واجب العزاء لـ تامر عبد المنعم في وفاة والده

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

يسبب دوخة وإغماء.. اعرف أفضل طرق علاج الضغط المنخفض الطبيعية

ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض

فيديو

عمرو دياب وعمرو مصطفى

مفاجأة الصيف.. الهضبة وعمرو مصطفى يعودان بأغنيتين تهزان الوسط الفني

فيلم الرسالة

أفلام الهجرة النبوية.. تأريخ فني وخلود إنساني لرحلة مقدسة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

مذيعة "صدى البلد" رنا عبد الرحمن

800 جنيه تراجعا.. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد