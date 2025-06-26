مؤامرة عليا .. صلاح دياب يروي قصة مثيرة عن زواجه

حل رجل الأعمال صلاح دياب ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق " المذاع على قناة " النهار ".

وتحدث صلاح دياب عن زواجه، قائلا:" انا ومراتي بقالنا 51 سنة متجوزين وانا مستغرب إزاي تحملت كل مغامراتي وهفواتي ".

وقال :" في البداية كنت عايز اتواصل مع والد زوجتي للحديث في شغل واتصلت على هاتف المنزل وردت عليا ابنته “زوجته الحالية” وقالتلي انت عايزه ليه ورديت عليها ساعتها وقلتها " بفكر أطلب إيدك منه ".



وأكمل دياب :" وسكتت وقلتلها إيه الصمت ده وقلتها تعالي نعرف بعض لمدة شهر واتفقنا على التعرف على بعضنا البعض".

ولفت صلاح دياب :" مراتي قالتلي إنه قبل زواجنا بـ 8 سنوات هي رأتني في مزرعة خالتي وقالت إنها هتتجوزني "، مضيفا:" دي كانت مؤامرة مسبقة عليا ".

