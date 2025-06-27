حسام الغمري: جماعة الإخوان تسخر إعلامييها لضرب مصر لا لخدمة الدين

كشف الإعلامي حسام الغمري عن صراعات داخلية بين أقطاب إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن الإخواني الإرهابي أسامة جاويش يسعى لإقصاء محمد ناصر من قناة التنظيم الدولي، إلا أن الدعم الذي يتلقاه الأخير من الموساد يحول دون ذلك.

وأكد الغمري، خلال حلقة خاصة يفضح فيها جرائم الإخوان من الداخل، وذلك مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن محمد ناصر ليس أكثر من آلة للتشويه والتشكيك والتكذيب، تُستخدم لتقويض أي إنجازات داخل مصر، موضحًا أن التنظيم الإخواني يُسخّره لضرب مشروعات الدولة والتشويش على وعي المواطنين.



وأضاف الغمري أن محمد ناصر، حصل على تمويل ضخم من التنظيم، مكنه من امتلاك فيلتين فاخرتين في إسطنبول وبريطانيا، إلى جانب 3 وحدات سكنية لأولاده، فضلًا عن نصبه على سيدة فلسطينية والاستيلاء منها على مبلغ مليون دولار.

وأشار الغمري إلى أن جماعة الإخوان اشترت أيضًا فيلا للإخواني حمزة زوبع في إسطنبول، ضمن مخطط توزيع الأموال المشبوهة على أبواقها الإعلامية المأجورة.

