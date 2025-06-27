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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء رصف طريق مساكن الرملة ببنها بتكلفة 6 ملايين جنيه

أعمال الرصف
أعمال الرصف
إبراهيم الهواري

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية أنه تم البدء فى أعمال رصف طريق مساكن الرملة بمدينة بنها، حيث يعد من الطرق الحيوية الهامة التي تم ادراجها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وسيساهم في تسهيل حركة المرور وتقليل الكثافات المرورية نظرًا لخدمته عددًا كبيرًا من القرى المجاورة، من بينها قرى الرملة، وطحلة، وكفر طحلة، ودجوي، بالإضافة إلى قرى أخرى. 

وأشار المحافظ إلى ان الطريق يبلغ طوله 400 مترًا وعرضه 17مترًا، ويتم رصفه بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه وقد وصلت الأعمال حاليًا إلى مرحلة رش طبقة المازوت، تمهيدًا لوضع الطبقة الأولى من الأسفلت.

وشدد المحافظ على دفع الاعمال بالطريق والعمل على مدار الساعه للانتهاء من كامل الاعمال المتبقية وتسليمه خلال ايام لخدمة أهالي المنطقة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية لاعمال الرصف والمتابعة التامة من قبل الاجهزة التنفيذية لتذليل اي معوقات.

القناطر الخيرية بنها محافظ القليوبية

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