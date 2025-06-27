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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سليم سحاب يكشف عن تفاصيل مشروعه الفني الجديد لاكتشاف المواهب

المايسترو سليم سحاب
المايسترو سليم سحاب
البهى عمرو

كشف المايسترو سليم سحاب، تفاصيل مشروعه الفني الجديد لاكتشاف المواهب، وقال إنه كلف من وزير الثقافة بهذا الأمر، وأنه تم العمل منذ اللحظة الأولى من التكليف.

 وأضاف المايسترو سليم سحاب خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أنه مستعد للذهاب لجمع المحافظات من أجل اكتشاف المواهب الموجودة بين الأطفال في المحافظات.

وأوضح أن الفن رسالة ووعي، وأن من ضمن المشروع الجديد الذي يقوم بالعمل به هو عودة فرقة رضا، والفرق الشعبية لعهدها، وأن ما يتم يكون حفظ لهذا الفن الرائع.

وأشار إلى أن أول حفلة لاكتشاف المواهب ستقام اليوم بمسرح البالون وأن الجميع متاح لهم للمشاركة والحضور.

يواصل المايسترو سليم سحاب، اجراء البروفات النهائية علي الحفل المقرر اقامته علي مسرح البالون بمناسبة ذكري 30 يونيو.

ومن المقرر ان يقام الحفل،  اليوم الجمعة بمشاركة كبار الفنانين البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

يقود الاوكسترا الموسيقي المايسترو الكبير سليم سحاب ، ويحيي الحفل الفنان لؤي والفنان مصطفي شوقي ، كما بمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية، التي ستقدم عروضًا استعراضية تعكس جمال الهوية المصرية وروح الفلكلور الشعبي.
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وكان قد طرح المطرب مصطفى شوقي، أغنية "جيبى بيوجعنى" على"يوتيوب"، بمناسبة عيد الحب.

الأغنية مع الملحن بلال سرور والشاعر مصطفى حسن والموزع أماديو، وتسجيل ميكس وماستر هانى محروس.

تامر عبد المنعم البيت الفني سليم سحاب المواهب

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