ضبط لحوم مجهولة المصدر في قرى المشويات بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية حملات مكبرة على قرى المشويات غربي المدينة، تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين و التجارة الداخلية، وتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة و إشراف سعد حسانين رئيس الرقابة بحملات على نطاق الإدارة والتي أسفرت عن الأتي ضبط لحوم بلدي بدون بيانات و لا تحمل أى أختام داخل ثلاجة إحدى قرى المشويات وتم التحفظ على كمية من اللحوم قدرها ٤٥ كجم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، حيث تنتشر الفرق الرقابية في الأسواق لمراقبة الالتزام بالإجراءات وضمان جودة المنتجات.