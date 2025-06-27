أول رد من ميرنا وليد على شائعة وفاتها.. خاص

طمأنت الفنانة ميرنا وليد، جمهورها بعد شائعة وفاتها. وأعربت عن استيائها بسبب تلك الشائعات.

قالت ميرنا وليد في تصريحات خاصة لصدى البلد "كل شوية يطلع عليا شائعات وفاة حاجة صعبة ، خايفة لما اتوفى محدش يصدق من كتر إشاعات الوفاة، هما مستعجلين ليه بجد حقيقي لا تعليق.

يذكر أن النجمة ميرنا وليد بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل إيرمج "قرن الشيطان" والذي من المقرر عرضه موسم رمضان ٢٠٢٦ ومرشح لبطولته أيضا النجمة الهام شاهين ليصبح ثاني عمل يجمع بين الهام شاهين وميرنا وليد بعد مسلسل قصة الأمس.

إيرمج "قرن الشيطان" ملحمة أسطورية تنتمي لعالم الفانتازيا بتكنيك عالمي ويحكي عن مملكتين من الجن تحت إحدى طبقات الأرض ويبدأ الصراع بين المملكتين وكل منهما يستقطب عددا من البشر ليكونوا تحت قبضته ويتحكم فيهم بطريقته الخاصة.

وتتصاعد الأحداث حتى تصل إلى معركة حربية بين المملكتين وتتفجر من خلال الحرب أسرار كثيرة للماضي والمستقبل.

من ناحية أخرى بدأ تصوير المسلسل لعرضه خلال موسم رمضان المقبل وذلك للوقت الطويل الذي سيستغرقه تصوير المسلسل نظرا لإعتماده على الإبهار البصري من خلال الديكورات والملابس والإكسسوارات. ومن المتوقع أن يحاكي المسلسلات العالمية من حيث الخدع البصرية و الاعتماد على فن الجرافيك.

مسلسل إيرمج "قرن الشيطان" بدأ تصوير العمل بالنجوم ميرنا وليد، محمد سليمان، محمد عبدالجواد ومن المقرر انضمام الفنانة الهام شاهين فيما بعد لتبدأ تصوير مشاهدها .. مدير تصوير أيمن محمود وإخراج مصطفى الجزار ومن إنتاج شركة كيان.