قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتراجع 2.8% مع توقف الحرب في الشرق الأوسط
تحولت أحلامهن لفاجعة كبرى.. اتحاد العمال ينعي شهيدات لقمة العيش
مدبولي: مصر ستصبح مركز إقليمي لصناعة الأجهزة المنزلية بالشرق الأوسط وإفريقيا
الطريق الإقليمي قتـ.ل حلم "تقى".. طالبة الإعدادية خرجت على لقمة العيش عادت في نعش.. الأم : زغرطت في الجنازة| فيديو
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة صناعية بافتتاح أول مصنع لـ "بوش" الألمانية
تراجع أسعار الحديد اليوم السبت 28-6-2025
نجوم فى المحاكم.. أحمد السقا ومها الصغير أبرزهم
لازم تتعلم إزاي تقع.. مدحت شلبي يوجه نصائح مهمة لـ إمام عاشور
نقيب المعلمين يعلن ضخ دماء جديدة وتصعيد الشباب بمنظومة العمل النقابي
مدبولي يصل العاشر من رمضان لافتتاح مصنع أدوات منزلية وشركة تسوق
وظائف وزارة المالية 2025.. فرص قيادية شاغرة في الإدارات العليا
ريبيرو يوافق على رحيل لاعب الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"تبرعك حياة".. محافظ بني سويف يطلق حملة للتبرع بالدم

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم تحت شعار "تبرعك بالدم حياة"، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدّم، التي أطلقتها وزارة الصحة على مستوى الجمهورية برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، حيث تهدف الحملة إلى ترسيخ مفهموم ثقافة التبرع الطوعي وتوفير مخزون استراتيجي آمن من الدم ومشتقاته لمواجهة أي طارئ صحي أو احتياجات دورية للمرضى.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ داخل مقر الحملة بمركز شباب العبور بمدينة بني سويف، بحضور النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، ووكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد، ومعاون المحافظ الدكتور محمد جبر، ورئيس المدينة على يوسف، ووكيل وزارة الشباب هشام الجبالي، ومدير وحدة السكان بالمحافظة محمد البحيري وقيادات من الصحة والشباب والرياضة ورؤساء الوحدات المحلية.

 

تفقد المحافظ نقاط التبرع واستمع لمراحل تجهيز الدم وفحوصات سلامته، واطمأن على إجراءات الأمان للمتبرعين.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة ليست مجرد حملة بل "رسالة إنسانية"، قائلاً:"كل كيس دم قد ينقذ حياة.. تبرعك اليوم قد يكون أملًا لشخص لا تعرفه، لكنه بحاجة ماسة إليك".

وفي لفتة تحفيزية، كرّم المحافظ عدداً من المواطنين المنتظمين في التبرع، وسلمهم شهادات تقدير، مؤكدًا أن مشاركتهم نموذج يحتذى به في تعظيم  وترسيخ روح التضامن والمسؤولية المجتمعية.

من جهتها، أوضحت د. سماح جاد، وكيلة وزارة الصحة، أن المديرية جهزت كافة المقار والمستشفيات التي تحتوي على بنوك دم تجميعية، بجانب فرق طبية متنقلة تصل إلى أماكن التجمعات لتسهيل عملية التبرع.

ولفتت إلى أن التبرع يخضع لفحوصات دقيقة، ويشترط أن يكون المتبرع سليماً صحياً ويتراوح عمره بين 16 و60 عاماً، مع وزن لا يقل عن 50 كجم.

كما تضمّنت الحملة جانبًا توعويًا حول الفوائد الصحية للتبرع، ومنها تنشيط الدورة الدموية وتحسين المؤشرات الحيوية، إلى جانب رفع الوعي العام بكيفية التصرف في حالات الطوارئ وأهمية التبرع الدوري لإنقاذ الأرواح.

جدير بالذكر أن الحملة تأتي في توقيت مهم،في ظل الحاجة المستمرة للدم في حالات الطوارئ وحوادث الطرق، أو للمرضى الذين يحتاجون إلى نقل دم بانتظام، مثل مرضى الأورام وأمراض الدم المزمنة.

 ويُحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم في الرابع عشر من يونيو من كل عام، تقديرًا للمتبرعين الطوعيين وتشجيعًا لمزيد من الناس على التبرع بالدم بانتظام، بهدف إنقاذ الأرواح وتوفير إمدادات آمنة من الدم.

واعتمدت منظمة الصحة العالمية هذا اليوم منذ عام 2004، ليكون مناسبة سنوية للتوعية بأهمية التبرع بالدم كأحد أوجه العطاء الإنساني، وتعزيز الجهود لضمان توفر الدم ومشتقاته للمرضى والمراكز الطبية حول العالم.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

الإيجار القديم

قبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسميا

عمرو اديب

عمرو أديب يسخر من الأهلى بعد تأهل الهلال السعودي.. ماذا قال؟

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

علاج عدم الخشوع في الصلاة

علاج عدم الخشوع في الصلاة.. الإفتاء تنصح بـ 4 خطوات

ترشيحاتنا

ما المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره

ما المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره؟ .. دار الإفتاء توضح

د. محمد الجندي

“البحوث الإسلامية” يعلن فَتْح باب التقدُّم لمسابقة رمضان 1447هـ للوعَّاظ والقرَّاء

دار الإفتاء

صيام عاشوراء.. هل يجوز بنية التطوع وقضاء يوم من رمضان |الإفتاء توضح

بالصور

إحتفالاً باليوم العالمي.. الشرقية تشهد انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم

الشرقية
الشرقية
الشرقية

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟
ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟
ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تبرعك ينقذهم ويحميك .. فوائد مذهلة للتبرع بالدم واحذر هذه الحالات

ما لا تعرفه عن التبرع بالدم من فوائد وأضرار
ما لا تعرفه عن التبرع بالدم من فوائد وأضرار
ما لا تعرفه عن التبرع بالدم من فوائد وأضرار

دراسة تكشف فائدة جديدة غير متوقعة لفيتامين "سي"

كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟
كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟
كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟

فيديو

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد