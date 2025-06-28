"تبرعك حياة".. محافظ بني سويف يطلق حملة للتبرع بالدم

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم تحت شعار "تبرعك بالدم حياة"، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدّم، التي أطلقتها وزارة الصحة على مستوى الجمهورية برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، حيث تهدف الحملة إلى ترسيخ مفهموم ثقافة التبرع الطوعي وتوفير مخزون استراتيجي آمن من الدم ومشتقاته لمواجهة أي طارئ صحي أو احتياجات دورية للمرضى.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ داخل مقر الحملة بمركز شباب العبور بمدينة بني سويف، بحضور النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، ووكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد، ومعاون المحافظ الدكتور محمد جبر، ورئيس المدينة على يوسف، ووكيل وزارة الشباب هشام الجبالي، ومدير وحدة السكان بالمحافظة محمد البحيري وقيادات من الصحة والشباب والرياضة ورؤساء الوحدات المحلية.

تفقد المحافظ نقاط التبرع واستمع لمراحل تجهيز الدم وفحوصات سلامته، واطمأن على إجراءات الأمان للمتبرعين.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة ليست مجرد حملة بل "رسالة إنسانية"، قائلاً:"كل كيس دم قد ينقذ حياة.. تبرعك اليوم قد يكون أملًا لشخص لا تعرفه، لكنه بحاجة ماسة إليك".

وفي لفتة تحفيزية، كرّم المحافظ عدداً من المواطنين المنتظمين في التبرع، وسلمهم شهادات تقدير، مؤكدًا أن مشاركتهم نموذج يحتذى به في تعظيم وترسيخ روح التضامن والمسؤولية المجتمعية.

من جهتها، أوضحت د. سماح جاد، وكيلة وزارة الصحة، أن المديرية جهزت كافة المقار والمستشفيات التي تحتوي على بنوك دم تجميعية، بجانب فرق طبية متنقلة تصل إلى أماكن التجمعات لتسهيل عملية التبرع.

ولفتت إلى أن التبرع يخضع لفحوصات دقيقة، ويشترط أن يكون المتبرع سليماً صحياً ويتراوح عمره بين 16 و60 عاماً، مع وزن لا يقل عن 50 كجم.

كما تضمّنت الحملة جانبًا توعويًا حول الفوائد الصحية للتبرع، ومنها تنشيط الدورة الدموية وتحسين المؤشرات الحيوية، إلى جانب رفع الوعي العام بكيفية التصرف في حالات الطوارئ وأهمية التبرع الدوري لإنقاذ الأرواح.

جدير بالذكر أن الحملة تأتي في توقيت مهم،في ظل الحاجة المستمرة للدم في حالات الطوارئ وحوادث الطرق، أو للمرضى الذين يحتاجون إلى نقل دم بانتظام، مثل مرضى الأورام وأمراض الدم المزمنة.

ويُحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم في الرابع عشر من يونيو من كل عام، تقديرًا للمتبرعين الطوعيين وتشجيعًا لمزيد من الناس على التبرع بالدم بانتظام، بهدف إنقاذ الأرواح وتوفير إمدادات آمنة من الدم.

واعتمدت منظمة الصحة العالمية هذا اليوم منذ عام 2004، ليكون مناسبة سنوية للتوعية بأهمية التبرع بالدم كأحد أوجه العطاء الإنساني، وتعزيز الجهود لضمان توفر الدم ومشتقاته للمرضى والمراكز الطبية حول العالم.