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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف تؤثر اكتشافات قطاع الغاز والبترول على اقتصاد الدولة؟.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قالت منال متولي، خبيرة بترول، إن المجهود التي تبذله القيادة السياسية لتوفير الطاقة الآمنة للمواطنين خلال الفترة الحالية واضح، متابعة: وزارة البترول وضعت خطة استراتيجية أمنة لتأمين الطاقة خاصة في فصل الصيف.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الدولة تعمل على تأمين إمدادات الطاقة من أماكن مختلفة، ذلك لتقليل نسبة المخاطر، في حالة حدوث أي أزمات.

واسترسلت: الدولة تسعى خلال الفترة الحالية لزيادة إنتاج حقل ظهر، متابعة: الدولة تعمل على تنوع مصادر الطاقة وتأمينها ومعالجة المصادر المحلية ليصبح هناك استمرار واضح لضخ الطاقة.

بترول الطاقة وزارة البترول فصل الصيف

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