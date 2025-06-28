رسمياً .. سالم الدوسري خارج كأس العالم للأندية

أعلن نادي الهلال السعودي عن إصابة سالم الدوسري في العضلة الخلفية وحاجته لخوض برنامج علاجي من 4 إلى 6 أسابيع، وبذلك تأكد غياب سالم الدوسري عن باقي منافسات كأس العالم للأندية.

ويصطدم الهلال السعودي بنظيره مانشستر سيتي فجر الثلاثاء بدور الـ16 ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

واحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط خلف ريال مدريد متصدر الترتيب برصيد 7 نقاط، ليواجه مانشستر سيتي متصدر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط.

سالم الدوسري وليوناردو يسجلان هدفي الهلال أمام باتشوكا



افتتح سالم الدوسري التسجيل للهلال في الدقيقة 22 من الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة واستغلال مثالي للفرصة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر اللقاء، أضاف المهاجم ماركوس ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة 95، ليؤمن نقاط المباراة الثلاث ويضمن تأهل الفريق للدور التالي.

