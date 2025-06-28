مصدر: الزمالك يسعي لخطف صفقة نجم البنك من الأهلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تحركات البيت الأبيض الجادة للتعاقد مع لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي أحمد ربيع، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر، أن إدارة الزمالك تبدي اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب وتسعى بكل قوة لإنهاء الصفقة لصالحها.

وأضاف أن الزمالك يمارس ضغوطًا كبيرة على إدارة البنك الأهلي من أجل إتمام التعاقد مع أحمد ربيع، وقد يكون هو الصفقة الأولى للفريق في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن الزمالك عرض على البنك الأهلي إدراج اللاعب سيد عبدالله "نيمار" ضمن الصفقة، كجزء من التفاوض للحصول على خدمات أحمد ربيع.

جدير بالذكر أن أحمد ربيع يحظى أيضًا باهتمام من جانب النادي الأهلي، حيث تمكنت إدارة القلعة الحمراء من الحصول على توقيع اللاعب، إلا أن الصفقة لم تحسم بشكل رسمي حتى الآن.

